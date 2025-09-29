Автомобильный портал Motorpage
29 сен 2025

Voyah представила на российском рынке гибридный Passion EVR

Автор фото: фирма-производитель

Модельный ряд Voyah в России пополнился седаном Passion EVR. Это последовательный гибрид с запасом хода 1000 км

Модель оснащена 1,5-литровым бензиновым ДВС на 129 л.с. и двумя электромоторами. Суммарная мощность составляет 394 л.с. Заявленный разгон до «сотни» – 5,9 с. Емкость аккумулятора – 43 кВт·ч. Запас хода на электротяге – 200 км, а в гибридном режиме – 1000 км. Отмечается, что от быстрой зарядки пополнить энергию в батареях с 20% до 80% потребуется 29 минут.

В остальном по оснащению EVR соответствует версиям, которые представлены на российском рынке. Сборка модели локализована на заводе в Липецкой области.

