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18 апр 2023

Представлен Voyah Passion

Представлен Voyah Passion
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Voyah, известная кроссовером Free и минивэном Dream, рассекретила полноразмерный электроседан Passion. Автомобиль появится и в России – местный офис уже открыл прием предзаказов

Машина получилась достаточно крупной. Габариты — 5088х1970х1505 миллиметров при трёхметровой колёсной базе. Помимо необычной внешности электрокар отличается тремя 12,3-дюймовыми дисплеями, интегрированными в переднюю панель, и сенсорным пультом управления климатической установкой.

Что касается технических характеристик, то здесь применяются два электродвигателя, совокупной мощностью в 510 лошадиных сил. До сотни машина способна разогнаться за 3.8 секунды.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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