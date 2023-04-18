Представлен Voyah Passion

Китайская компания Voyah, известная кроссовером Free и минивэном Dream, рассекретила полноразмерный электроседан Passion. Автомобиль появится и в России – местный офис уже открыл прием предзаказов

Машина получилась достаточно крупной. Габариты — 5088х1970х1505 миллиметров при трёхметровой колёсной базе. Помимо необычной внешности электрокар отличается тремя 12,3-дюймовыми дисплеями, интегрированными в переднюю панель, и сенсорным пультом управления климатической установкой.

Что касается технических характеристик, то здесь применяются два электродвигателя, совокупной мощностью в 510 лошадиных сил. До сотни машина способна разогнаться за 3.8 секунды.