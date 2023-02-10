В России начались продажи минивэна VOYAH DREAM

Официальные дилеры VOYAH в России начали продажи гибридного минивэна премиум-класса VOYAH DREAM

Флагманский минивэн оснащён последовательно-гибридной силовой установкой с двумя электродвигателями и 1,5 литровым бензиновым мотором, суммарной мощностью 393 л.с, крутящим моментом в 610 Нм, что позволяет ускоряться до 100 км/ч за 6,6 секунды, а максимальная скорость составляет 200 км/ч. Бензиновый двигатель лишь вращает генератор для подзарядки батарей. Суммарный запас хода VOYAH DREAM составит 750 км (по циклу WLTP). Время заряда переменным током через разъём GB/T AC, мощностью 7 кВт, от 0% до 100% составит 4,5 часа.

В стандартное оснащение VOYAH DREAM входит множество интеллектуальных систем помощи водителю, таких как: автоматическая система парковки, система распознавания дорожных знаков, система предупреждения об объектах в слепых зонах, система предупреждения об опасности фронтального столкновения с автоматическим режимом торможения, система контроля усталости водителя, система удержания автомобиля в полосе , система предупреждения о приближающемся транспорте при движении задним ходом, система контроля давления в шинах, система звукового привлечения внимания пешеходов при движении на низких скоростях.