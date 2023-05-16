Voyah Dream приехал в Россию в электрическом исполнении

На российском рынке стартовали продажи полностью электрической версии роскошного минивэна премиального класса Voyah Dream. До сегодняшнего дня модель предлагалась лишь в гибридной версии

Итак, электрический минивэн оснащен двухмоторной силовой установкой и полным приводом. Мощность двигателей – 435 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент достигает 620 Нм. Емкость батареи составляет 108.7 кВч, что позволяет проехать на полном заряде до 450 километров. Первую «сотню» с места автомобиль разменивает за 5,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 200 км/ч.

Что касается оснащения, то здесь полный порядок – здесь есть и мультимедийный комплекс с тремя дисплеями, и панорамная крыша, и кресла с функцией массажа. Список систем безопасности тоже обширен и включает в себя, например, комплекс ночного видения.