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16 май 2023

Voyah Dream приехал в Россию в электрическом исполнении

Voyah Dream приехал в Россию в электрическом исполнении
Автор фото: фирма-производитель

На российском рынке стартовали продажи полностью электрической версии роскошного минивэна премиального класса Voyah Dream. До сегодняшнего дня модель предлагалась лишь в гибридной версии

Итак, электрический минивэн оснащен двухмоторной силовой установкой и полным приводом. Мощность двигателей – 435 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент достигает 620 Нм. Емкость батареи составляет 108.7 кВч, что позволяет проехать на полном заряде до 450 километров. Первую «сотню» с места автомобиль разменивает за 5,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 200 км/ч.

Что касается оснащения, то здесь полный порядок – здесь есть и мультимедийный комплекс с тремя дисплеями, и панорамная крыша, и кресла с функцией массажа. Список систем безопасности тоже обширен и включает в себя, например, комплекс ночного видения.

При написании новости использовалась информация:
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