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26 мар 2025

Гибридный седан Voyah Passion “пропишется” в России

Гибридный седан Voyah Passion “пропишется” в России
Автор фото: фирма-производитель

Завод «Моторинвест» в Липецкой области запустит производство гибридного седана Voyah Passion. Согласно опубликованным данным, модель уже проходит сертификацию для старта производства. Продажи гибридной версии намечены на апрель 2025 года

Гибридный Voyah Passion сможет проезжать до 1000 км на одном баке топлива и заряде аккумулятора (по циклу WLTP), из них до 200 км — на электротяге. Седан оснащен 394-сильной силовой установкой, системой полного привода и способен разгоняться до 100 км/ч за 5,9 секунд.

От электрической версии гибрид отличается измененной решеткой радиатора и передним бампером, а также рядом стилистических элементов. В оснащение входят 20-дюймовые колесные диски, стационарный спойлер и дополнительный стоп-сигнал на крышке багажника. Кроме того, гибридная версия получит эксклюзивный цвет кузова «черный аметист».

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