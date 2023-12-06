Гибридный Voyah Passion: полный привод, 530 л.с. и запас хода в 1260 км

Китайская компания Voyah начинает продажи гибридной модификации хорошо знакомого в России седана Passion. Цены в Китае стартуют от 252 800 юаней, это примерно на 80 000 меньше, чем просят за электрическую версию

Voyah Passion PHEV отличается наличием решетки радиатора и более спортивным передним бампером. Разницы в размерах фактически нет: 5088/1970/1515 мм, при колесной базе в 3000 мм. На передней панели все также устанавливается 1,4-метровый кластер из трех экранов диагоналями 21,3 дюйма каждый. Еще один экран на центральном тоннеле служит дисплеем климат-контроля. Опционально можно установить на второй ряд дополнительный экран мультимедийной системы. Оснащение также включает панорамную крышу с люком, беспроводную зарядку для смартфона и подставку для ног у пассажиров второго ряда. Флагманскую комплектацию автомобиля, которая будет стоить 358 800 юаней, представят в следующем году, но изменения в оснащении пока не раскрыты.

В основе гибридной силовой установки Passion лежит 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 136 л.с. и два электродвигателя на 177 л.с. и 218 л.с. Суммарная мощность составляет - 530 л.с. и 810 Нм крутящего момента. Привод исключительно полный. Паспортный разгон до “сотни” - 5,9 с. Максимальная скорость - 200 км/ч. Автомобиль комплектуется 43 кВт*ч, которая обеспечивает запас хода на электротяге в 262 км, а в гибридном режиме - 1260 км. (по циклу CLTC). Отмечается, что средний расход составит 5,4 л. на 100 км.

На данный момент линейка Voyah представлена тремя моделями Free, Dream и Passion. Электроседан продается в двух комплектациях EV и EV Long Range стоимостью 8 490 000 и 9 790 000 рублей соответственно. Ключевая разница между ними - аккумулятор, который для EV обеспечивает запас хода в 580 км, а для EV Long Range - 580 км.

