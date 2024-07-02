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2 июл 2024

Большой кроссовер от Zeekr будет похож на Rolls-Royce Cullinan

Большой кроссовер от Zeekr будет похож на Rolls-Royce Cullinan
Автор фото: фирма-производитель

Будущий кроссовер Zeekr, известный под кодовым названием EX1E, частично раскрыли на патентных изображениях, появившихся в китайских социальных сетях. Многие начали сравнивать модель с Rolls-Royce Cullinan

На самом деле пока трудно сказать, насколько кроссовер будет похож на своего британского коллегу, ведь рассекреченные патентные изображения демонстрируют только заднюю часть кузова. Благодаря им можно узнать, что автомобиль получит раздвижную нижнюю часть багажника, что и роднит модель в каком-то смысле с Cullinan. Помимо этого, также можно увидеть, какая будет светотехника, бампера и крыша, судя по всему, с панорамным остеклением. 

EX1E должен дебютировать в 2025 году. Вероятно, модель будет базироваться на адаптированной платформе SEA от Geely. О силовой установке, кроме того, что она будет полностью электрическая, ничего не известно.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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