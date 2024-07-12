Марка Zeekr рассекретила дизайн нового кроссовера 7X

Марка Zeekr опубликовала изображения, раскрывающие дизайн нового среднеразмерного кроссовера 7X. Ожидается, что стоимость будет начинаться от 240 000 юаней (2 880 000 рублей).

Внешний облик Zeekr 7X выполнен в фирменном стиле, но с рядом оригинальных элементов. У него уже знакомая растянутая светодиодная оптика, но разделена на три ряда секций. Самая широкая из них имеет L-образную форму. Задние блоки фонарей выполнены в виде тонких светлых полос. Автомобиль также получил скрытые дверные ручки и металлические накладки на задний бампер и пороги. Габариты: 4825/1930/1656 мм., колесная база - 2925 мм.

В основе конструкции платформа PMA2+ (модернизированная SEA). Уже в базе кроссовер получит LFP батарею "Golden Brick", способную заряжаться на 500 км за 15 минут. В версиях подороже будут NMC блоки производства CALT. Точные цифры мощности электрической силовой установки пока не предоставили, но предполагаем, что она будет заимствована у модели 007. Это значит, что стандартный X7 оснастили одним электродвигателем мощностью 422 л.с., а полноприводный - двумя, суммарной мощностью 646 л.с.