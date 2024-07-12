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12 июл 2024

Марка Zeekr рассекретила дизайн нового кроссовера 7X

Марка Zeekr рассекретила дизайн нового кроссовера 7X
Автор фото: фирма-производитель

Марка Zeekr опубликовала изображения, раскрывающие дизайн нового среднеразмерного кроссовера 7X. Ожидается, что стоимость будет начинаться от 240 000 юаней (2 880 000 рублей).

Внешний облик Zeekr 7X выполнен в фирменном стиле, но с рядом оригинальных элементов. У него уже знакомая растянутая светодиодная оптика, но разделена на три ряда секций. Самая широкая из них имеет L-образную форму. Задние блоки фонарей выполнены в виде тонких светлых полос. Автомобиль также получил скрытые дверные ручки и металлические накладки на задний бампер и пороги. Габариты: 4825/1930/1656 мм., колесная база - 2925 мм.

В основе конструкции платформа PMA2+ (модернизированная SEA). Уже в базе кроссовер получит LFP батарею "Golden Brick", способную заряжаться на 500 км за 15 минут. В версиях подороже будут NMC блоки производства CALT. Точные цифры мощности электрической силовой установки пока не предоставили, но предполагаем, что она будет заимствована у модели 007. Это значит, что стандартный X7 оснастили одним электродвигателем мощностью 422 л.с., а полноприводный - двумя, суммарной мощностью 646 л.с.

При написании новости использовалась информация:
Carnewschina

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