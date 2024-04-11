Рассекречен “простенький” интерьер минивэна Zeekr Mix

В интернете были опубликованы снимки салона предстоящей новинки марки Zeekr. Это будет минивэн под названием Mix. Ожидается, что новинку покажут на автосалоне в Пекине в конце этого месяца

Судя по изображениям, автомобиль получит небольшой экран цифровой “приборки” и крупный экран мультимедийной системы. Заявлены как 5-, так и 6-местные версии. Во втором случае между водителем и передним пассажиром будет дополнительное небольшое сиденье, которое при складывании превращается в подлокотник. Несмотря на то, что интерьер вдохновлен моделью Zeekr 007, он выглядит значительно проще из-за однотонных материалов отделки.

Zeekr Mix получит один электромотор мощностью 421 л.с. и 440 Нм крутящего момента. Выбор будет предложен из двух батарей, однако ни емкость, ни запас хода пока не рассекречены.