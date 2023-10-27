В России уже можно заказать новый Zeekr 001 FR

Еще до начала старта продаж электрического суперкара Zeekr 001 FR в Китае, российские дилеры уже начали выставлять предзаказы на новый автомобиль по цене от 12 100 000 рублей

С момента возможности оформить будущую покупку автомобиля, всего за первые 15 секунд была распродана вся первая партия. Компания планирует выпускать по 99 экземпляров Zeekr 001 FR ежемесячно, а очередь вероятно уже растянулась на многие месяцы вперед.

Напомним, что Zeekr 001 FR оснащается четырьмя электромоторами суммарной мощностью 1247 л.с. Разгон до 100 км/ч составит 2,37 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 280 км/ч. Емкость аккумулятора - 100 кВт*ч. Запас хода на данный момент не раскрывается.