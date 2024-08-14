Zeekr 007 получил новую батарею и стал быстрее

Компания Zeekr представила обновленную модель 007 2025 модельного года с батарей Golden Battery второго поколения. Теперь седан сможет заряжаться примерно на треть быстрее

Емкость Golden Battery 2.0 остается прежней, как и на предыдущей версии - 75 кВт*ч. Однако главное - это ускоренная зарядка с 4,5С до 5,5С. Это позволит “заправить” седан с 10% до 80% всего за 10,5 минут (на 4,5 минуты быстрее, чем на предыдущей версии). У заднеприводного 007 запас хода составит 688 км, а у полноприводного - 646 км. Обновленный аккумулятор также позволил более эффективно направлять электроэнергию в моторы. Теперь до “сотни” заднеприводный 007 может разогнаться за 5 с (-0,4), а полноприводный - за 3,4 с (- 0,1).

Покупателям также предложена 100-киловаттная батарея Qilin от CATL, но она перешла на модель 2025 года без изменений. Запас хода составляет 770 - 870 км в зависимости от привода. Также не изменилась сама силовая установка. Стандартная заднеприводная версия оснащается одним электромотором мощностью 421 л.с. и 440 Нм крутящего момента. Полноприводная модификация получила два электромотора суммарной мощностью 646 л.с. и 710 Нм крутящего момента.