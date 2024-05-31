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31 май 2024

Zeekr 007 стал пятым самым быстрым электрокаром

Zeekr 007 стал пятым самым быстрым электрокаром

На международной китайской трассе Чжэньцзян, одобренной автомобильной федерацией FIA класса 2, Zeekr 007 в версии Performance показал время прохождения круга в 1 минуту и 41,740 секунд

Zeekr 007 обогнал Xiaomi SU7 Max (1 минута и 42,163 секунды) и вошел в пятерку самых быстрых полностью электрических автомобилей. Он также смог превзойти других своих конкурентов Porsche Taycan Turbo S (1 минута и 44,406 секунды) и Tesla Model S Plaid (1 минута и 44,896 секунды).

Напомним, что Zeekr 007 Performance оснащен двухмоторной электрической силовой установкой суммарной мощностью 646 л.с. и 710 Нм крутящего момента. Привод - полный. Разгон до “сотни” - 2.84 с. Максимальная скорость - 210 км/ч. На одном заряде автомобиль способен преодолеть до 660 км.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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