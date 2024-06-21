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21 июн 2024

Zeekr анонсировал 6 новых автомобилей

Zeekr анонсировал 6 новых автомобилей

Китайская компания Zeekr, входящая в концерн Geely, анонсировала 6 новых моделей: 4 кроссовера, минивен и универсал. Все они должны выйти на рынок до 2026 года

Ближе всего к дебюту новый минивэн Zeekr Mix. Продажи начнутся в ближайшие месяцы. Об этой модели информации предостаточно. Автомобиль получит один электромотор мощностью 421 л.с. и 440 Нм крутящего момента. Точные габариты: 4688/1995/1755 мм., при колесной базе в 3008 мм. Емкость аккумулятора и запас хода пока неизвестны. Салон предложат с 5- или 6-местной компоновкой сидений.

Сразу после Mix идет кроссовер под кодовым названием CX1E. По предварительным данным, он может получить название Zeekr Ark. Представить кроссовер должны до конца этого года. На 2025 год запланированы сразу три модели: два кроссовера под кодовыми названиями EX1E и DX1E, а также универсал СС1E, на базе Zeekr 007. Удлиненная модификация “семерки” получит наименование Station Wagon. В 2026 году покажут еще один минивэн под названием Beluga и большой кроссовер Grampus. Новая информация о предстоящих автомобилях появится в ближайшем будущем.

При написании новости использовалась информация:
mp.weixin.qq

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