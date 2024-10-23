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23 окт 2024

Zeekr Mix готовится к рыночному дебюту на родине

Zeekr Mix готовится к рыночному дебюту на родине
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Zeekr начала производство новой модели минивэна Mix. Продажи должны начаться уже на днях

Минивэн Mix оснащен трехдверным кузовом с двумя раздвижными дверьми по бокам, которые сразу открывают доступ к первому и заднему ряду. Дизайн новинки выполнен в актуальной стилистике бренда, напоминающей по дизайну седан 007 и кроссовер 7X. В основе конструкции - новая платформа SEA-M. Точные габариты минивэна: 4668/1995/1775 мм при колёсной базе в 3008 мм. Внутри 5 посадочных мест, но привлекают внимание разные возможности комбинирования передних сидений, в том числе их можно развернуть на 180 градусов напротив заднего ряда. При этом центральный подлокотник можно превратить в небольшой столик.

Приводится в движение Zeekr Mix одним электромотором мощностью 422 л.с. и 440 Нм крутящего момента. В комплект идет батарея на 77 кВт*ч, которая позволит преодолеть до 556 км на одном заряде.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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