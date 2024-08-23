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23 авг 2024

Zeekr выпустит универсал на базе модели 007 в следующем году

Zeekr выпустит универсал на базе модели 007 в следующем году
Автор фото: фирма-производитель

Руководство китайской марки Zeekr подтвердило, что сейчас ведется разработка электрического универсала на базе модели 007. Автомобиль будет выпущен в 2025 году, а продавать его намерены в Европе

Изображения концепта пока не были опубликованы, но маловероятно, что универсал будет стилистически сильно отличаться от седана 007, кроме задней части. Напомним, что габариты седана составляют 4880 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1448 мм в высоту. Колесная база - 2928 мм. Фактически у модели 007 произойдет такая же трансформация, которую мы наблюдали у Neta S и Nio ET5 с их универсалами.

Скорее всего, универсал оснастят батареями на 75 кВт*ч (Golden Brick) или 100 кВт*ч (Qilin от CATL) в зависимости от комплектации. Запас хода составит от 618 до 870 км. Приводиться в движение автомобиль будет электромотором мощностью 422 л.с. Привод - задний. Флагманская полноприводная модификация дополнительно оборудована передним электродвигателем на 224 л.с.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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