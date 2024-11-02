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2 ноя 2024

Zeekr выводит на рынок бюджетную версию электрокроссовера X

Zeekr выводит на рынок бюджетную версию электрокроссовера X
Автор фото: фирма-производитель

Китайская марка Zeekr пополнила линейку электрического кроссовера X самой бюджетной комплектацией. Она отличается менее энергоемкой батареей, которая обеспечит запас хода до 420 км. Стоимость на родине начинается от 149 900 юаней (примерно 2 050 000 рублей)

Новая комплектация не получила никакие внешние изменения. Компания только добавила в гамму новый черный оттенок кузова и 18-дюймовые колесные диски другого дизайна. Также здесь вместо выдвижных дверных ручек установлены кнопки.

Приводится в движение бюджетный Zeekr X прежним 272-сильным электродвигателем (343 Нм крутящего момента). Комплектуется кроссовер батареей емкостью 49 кВт*ч. Запас хода - 420 км по циклу CLTC. Заявленный разгон до “сотни” - 5,8 с. Напомним, что раньше начальная версия оснащалась 66-киловаттной батареей с запасом хода до 560 км.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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