Acura обновила маленький кроссовер CDX

Вседорожник CDX, который предназначается исключительно для рынка Китая, пережил плановое обновление. Из основных изменений — бампер со вставками-клыками, современная медиасистема с восьмидюймовым дисплеем и появление «спортивной» версии CDX A-Spec

Кроссовер Acura CDX добавили в модельный ряд четыре года назад. Он построен на базе Honda HR-V и предлагается с «турбочетверкой» 1.5 мощностью 182 лошадиные силы (240 Нм) либо с гибридной установкой i-MMD, комбинированная отдача которой 215 сил. Обновленный CDX отличается от предшественника изменённым передним бампером, декором салона, улучшенной медиасистемой и оснащением.

Что до спортивной версии, то она отличается лишь декором, а именно: черным пластиком, 18-дюймовым колёсами, более крупным патрубкам выхлопной системы и бамперами иной формы.