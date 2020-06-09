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9 июн 2020

Acura обновила маленький кроссовер CDX

Acura обновила маленький кроссовер CDX
Автор фото: фирма-производитель

Вседорожник CDX, который предназначается исключительно для рынка Китая, пережил плановое обновление. Из основных изменений — бампер со вставками-клыками, современная медиасистема с восьмидюймовым дисплеем и появление «спортивной» версии CDX A-Spec

Кроссовер Acura CDX добавили в модельный ряд четыре года назад. Он построен на базе Honda HR-V и предлагается с «турбочетверкой» 1.5 мощностью 182 лошадиные силы (240 Нм) либо с гибридной установкой i-MMD, комбинированная отдача которой 215 сил. Обновленный CDX отличается от предшественника изменённым передним бампером, декором салона, улучшенной медиасистемой и оснащением.

Что до спортивной версии, то она отличается лишь декором, а именно:   черным пластиком, 18-дюймовым колёсами, более крупным патрубкам выхлопной системы и бамперами иной формы. 

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