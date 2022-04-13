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13 апр 2022

Acura не смогла захватить Китай

Acura не смогла захватить Китай
Автор фото: фирма-производитель

Китайский рынок для многих автопроизводителей оказывается крепким орешком – не каждый может  на нем закрепиться и нарастить существенный объем продаж.  Сегодня поговорим еще об одной сдавшейся компании – Acura

Китайский путь Acura начался в 2016 году, когда компания образовала совместное предприятие с местным концерном GAC. Если говорить о моделях, то линейка на сегодняшний день состоит из двух кроссоверов - CDX и RDX. Лучшим для Acura на китайском рынке стал 2019 год, когда было реализовано 14,7 тысяч автомобилей. В 2021-м марка смогла продать только немногим более 6,5 тысяч машин.  Материнская компания Honda оказалась крайне недовольна такими низкими результатами продаж и приняла решение вывести «Акуру» с китайского рынка.

К слову, у самой Honda дела идут куда лучше, к примеру, недавно концерн объявил о намерениях выпустить, как минимум, десять электромобилей специально для Китая. Для этого Honda рассчитывает построить два новых завода (один из них расположится в Ухане).

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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