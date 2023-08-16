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16 авг 2023

В Россию привезли Acura Integra

В Россию привезли Acura Integra
Автор фото: фирма-производитель

Ряд российских дилеров выставил на продажу новый лифтбэк Acura Integra. Автомобиль оценивается от 4 700 000 рублей

Напомним, что последнее поколение Integra дебютировало в прошлом году в США в качестве наследника модели ILX. Автомобиль получил строгий дизайн и стильный салон. В основу конструкции легла модель Honda Civic (2021 модельного года). Габариты Integra составляют: 4719х1829х1410 мм., а колесная база - 2736 мм.

Acura Integra оснащается бензиновой рядной “турбочетверкой” объемом 1,5 л. Мощность - 203 л.с. Крутящий момент - 261 Нм. Мотор работает в паре с вариатором. Привод - передний. 

При написании новости использовалась информация:
Газета.ru

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