В Россию привезли Acura Integra

Ряд российских дилеров выставил на продажу новый лифтбэк Acura Integra. Автомобиль оценивается от 4 700 000 рублей

Напомним, что последнее поколение Integra дебютировало в прошлом году в США в качестве наследника модели ILX. Автомобиль получил строгий дизайн и стильный салон. В основу конструкции легла модель Honda Civic (2021 модельного года). Габариты Integra составляют: 4719х1829х1410 мм., а колесная база - 2736 мм.

Acura Integra оснащается бензиновой рядной “турбочетверкой” объемом 1,5 л. Мощность - 203 л.с. Крутящий момент - 261 Нм. Мотор работает в паре с вариатором. Привод - передний.