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19 янв 2017

Alfa Romeo представила базовую модификацию кроссовера Stelvio

Alfa Romeo представила базовую модификацию кроссовера Stelvio
Автор фото: фликр.ком

Итальянская компания Alfa Romeo представила «гражданскую» модификацию кроссовера Stelvio.

Еще в ноябре прошлого года в рамках Международного автосалона в Лос-Анджелесе итальянский автопроизводитель представил первый серийный кроссовер в своем модельном ряду – «заряженный» Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Verde. И только спустя два месяца компания показала стандартный вариант этого автомобиля под названием First Edition.

В отличие от «горячей» версии с битурбированным 2,9-литровым V6 с отдачей в 510 л.с., под капотом стандартной установлен четырехцилиндровый турбомотор с отдачей 280 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатой автоматической КПП. С таким двигателем автомобиль может разогнаться до первых 100 км/ч за 5,7 секунды, при максимальной скорости в 230 км/ч. Как утверждают в компании, средний уровень потребления топлива в смешанном цикле составляет около 7 литров на каждые 100 км.

В список технического оснащения кроссовера входит: оптика с биксеноновой «начинкой», отделка салона из дорогостоящих пород дерева и натуральной кожи, система обогрева для первого ряда кресел, камера заднего вида, мультимедиа система со встроенным навигатором, система контроля полосы движения, система автоматического торможения и электропривод для пятой двери.

Начальная стоимость такого автомобиля у себя на родине составляет 57 300 евро (приблизительно 3 627 946 рублей по текущему курсу ЦБ РФ).

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При написании новости использовалась информация:
АвтоВести, Авторевю, Autonews

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