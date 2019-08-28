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28 авг 2019

Зарядим «трешечку»!

Зарядим «трешечку»!
Автор фото: фирма-производитель

Компания Alpina опубликовала тизер новой M340i — вопреки ожиданиям, на нем изображен не седан, который в последнее время часто видели на тестах, а универсал. Официальный дебют состоится в рамках Франкфуртского автосалона

Да, тюнинг-ателье нарушает привычную практику, когда автопроизводители выводят на рынок седан, а уже потом публике представляют версии в других кузовах и все же в нашем случае первым будет выведен именно универсал. Ожидается, что рядный трехлитровый турбомотор, стандартная мощность которого составляет 369 лошадиных сил, форсируют. Отдача текущего поколения B3 составляет 404 силы в базовом исполнении и 433 в «заряженной» версии с индексом S. Поэтому есть все основания предположить, что мощность нового поколения будет не ниже четырех сотен.

Кстати, в Alpina не собираются заходить на территорию заряженных автомобилей M-серии. Мощность нового поколения «эмки» составит 480 лошадиных сил в базовом исполнении и 510 сил у версии с форсированным мотором — соответственно, двигатель B3 должен быть мощнее своей текущей версии, но менее производительным, чем агрегат M3.

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