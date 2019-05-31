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31 май 2019

Объявлены российские цены на пару легендарных Aston Martin

Объявлены российские цены на пару легендарных Aston Martin
Автор фото: фирма-производитель

Компания «Авилон», которая является импортером автомобилей Aston Martin, раскрыла ценник на юбилейный комплект спорткаров DBS GT Zagato и DB4 GT Zagato Continuation. Стать обладателем такой роскоши можно за 762 миллиона рублей

Стоит подробнее остановиться на каждом из автомобилей. DB4 GT Zagato Continuation является репликой модели 60-х годов, которая максимально приближена к оригиналу. Кузов спорткара сделан из тонкого листового алюминия, для его доводки используются ручные инструменты. DB4 Zagato Continuation оснащен рядной «шестеркой», которая устанавливалась на оригинальный DB4. Мотор сочетается с 4-ступенчатой механической коробкой передач.

Что касается DBS GT Zagato, то 725-сильный спорткар покажет эволюцию дизайна ателье Zagato. Центральным элементом станет современная интерпретация характерной формы крыши double-bubble, которая будет обыгрываться и в форме капота.

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