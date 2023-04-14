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14 апр 2023

Представлен прощальный Aston Martin DBS

Представлен прощальный Aston Martin DBS
Автор фото: фирма-производитель

Компания Aston Martin заявила о том, что с концом нынешнего года завершится и производство спорткара DBS, а до этого выйдет несколько прощальных версий машины - об одной из них и поговорим сегодня

Встречайте - DBS Volante Ultimate, кабриолет, который оснащен пятилитровым двигателем V12, который развивает 770 лошадиных сил. На разгон до сотни автомобиль тратит 3.6 секунды, а максимальная скорость здесь составляет 340 километров в час.

Внешними отличиями «прощального» DBS Volante станут доработанный передний сплиттер, воздуховоды в капоте и крыльях, а также оригинальные 21-дюймовые диски. На порогах появятся тематические накладки, в салоне — шильдик с обозначением номера экземпляра в партии.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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