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28 июн 2018

Рассекречено новое купе Aston Martin

Рассекречено новое купе Aston Martin
Автор фото: фирма-производитель

В последние годы дела у Aston Martin идут все лучше и лучше, потому компания плотно занимается обновлением модельного ряда. Впрочем, эта новинка выбивается из общей череды роскошных британских купе.

В сети до премьеры рассекретили купе Aston Martin DBS Superleggera. Вместе с возрожденным именем, британская компания возрождает и производство суперкаров «заточенных» под трек и экстремальное вождение.

Купе оснащено собственным 5,2-литровым двигателем V12 мощностью 725 л.с., который позаимствовали у купе DB11 и модернизировали. Крутящий момент передается на задние колеса через 8-ступенчатый «автомат» производства ZF. До 60 миль/час (97 км/ч) купе разгоняется за 3,4 секунды, до 100 миль/час (160 км/ч) — за 6,4 секунды. Максимальная скорость превышает 300 км/ч.

Aston Martin DBS Superleggera построена на пространственной алюминиевой раме, а все кузовные панели и крыша выполнены из углепластика. Масса суперкара составляет 1700 килограммов, что на 72 килограмма меньше, чем у флагманского купе DB11. У машины продвинутая аэродинамика: по сравнению с DBS здесь увеличена прижимная сила. Всего лишь благодаря иным настройкам переднего сплиттера и развернутым вентиляционным прорезям удалось добиться 180 кг прижимной силы, это больше, чем у какого либо из существующих Aston Martin.

Суперкар оснащен адаптивной подвеской, самоблокирующимся дифференциалом, высокопоточной выхлопной системой с регулируемыми заслонками и 6-поршневыми тормозными суппортами спереди и 4-поршневыми — сзади.

По неофициальной информации Aston Martin DBS Supeleggera будет стоить около 300 тысяч евро, первые клиенты получат свои машины до конца года.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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