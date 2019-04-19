Aston-Martin представил суперкар, посвященный былым заслугам

Компания Aston Martin представила специальную версию суперкара DBS, получившую название 59. Автомобиль посвятили победе двух экипажей британской марки в марафоне «24 часа Ле-Мана»

Немного истории. В 1959 г. британец Рой Сальвадори и американец Кэрролл Шелби, управляя гоночным Aston Martin DBR1, первыми проехали под клетчатым флагом. Вторая ступень подиума досталась французу Морису Трентиньяну и бельгийцу Полю Фреру, которые также управляли автомобилем Aston Martin.

Теперь поговорим о самом автомобиле. Aston Martin DBS 59 построен на базе экстремальной модификации Superleggera. Купе получило фирменный зеленый оттенок кузова Racing Green, контрастирующий с черной карбоновой крышей, бронзовые элементы, а также особые 21-дюймовые колеса с Y-образными спицами. В дизайне есть и несколько "отсылок к прошлому". Например, на заднем спойлере появился номер шасси гоночного DBR1, а на защитный козырек нанесли изображение оригинального гоночного автомобиля.

Что касается технических характеристик, то Aston Martin DBS 59 оснащен 5,2-литровым двигателем V12 с двумя турбинами, развивающим 725 л. с. и 900 Н•м крутящего момента. Мотор работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Агрегат позволяет суперкару ускоряться с места до «сотни» за 3,4 сек., а его максимальная скорость составляет 339 км в час.