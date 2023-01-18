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18 янв 2023

Представлен самый мощный Aston Martin DBS

Представлен самый мощный Aston Martin DBS
Автор фото: фирма-производитель

Компания Aston Martin представила финальный вариант исполнения купе DBS, который получил наименование 770 Ultimate

Под капотом данного спорткара установлен пятилитровый мотор V12, мощность которого довели до 770 лошадиных сил (на что указывают цифры в названии). Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, где в блоке управления применены новые калибровки. Автомобилю также перенастроили адаптивные амортизаторы, однако, тормозные механизмы остались штатными. Также у спорткара увеличена жесткость кузова.

Производство DBS 770 Ultimate запустят в первом квартале нынешнего года, а к заказчикам первые машины попадут только в третьем квартале. Тираж спорткара составляет 499 экземпляров, часть из которых – кабриолеты. Все автомобили уже распроданы.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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