В Aston Martin задумались над созданием новой версии суперкара DBS Superleggera, которая может получить приставку AMR в названии

Aston Martin хоть и является производителем суперкаров и спортивных автомобилей, но практически все они представляют собой роскошные и комфортные модели. Но в спортивном подразделении компании AMR (Aston Martin Racing) задумались над созданием своей версии суперкара DBS Superleggera. Она будет настроена под использование на треке и должна стать более мощной.

«Мы выпустили AMR-версию предыдущего Vantage, такие варианты есть у Rapide и DB11, так что вполне можно предположить, что следующей моделью станет DBS Superleggera», — заявил один из топ-менеджеров компании в интервью изданию Motoring.

В случае принятия положительного решения такая версия получит перенастроенную подвеску, «заточенную» под гоночные трассы, а часть кузовных деталей будет заменена на углепластиковые. Машину для снижения веса лишат мультимедийной системы и климат-контроля.

Двигатель V12 в спортивном отделении могут форсировать с нынешних 725 до 760 л.с. Обычный Aston Martin DBS Superleggera разгоняется до 96 км/ч (60 миль/час) за 3,4 секунды. AMR-версия станет быстрее на две-три десятых секунды.

