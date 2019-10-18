Aston Martin выпустил купе DBS с дизайном от самого Джеймса Бонда

Сеть универмагов Neiman Marcus представила сезонную Christmas Book — список рождественских подарков, рекомендованных к покупке клиентам компании. Среди них — серия из семи уникальных Aston Martin DBS Superleggera, оформлением которых занимался исполнитель роли агента 007 Дэниел Крэйг

Какие фантазии Джеймса Бонда были отражены в оформлении автомобиля - доподлинно неизвестно, однако, от обычного Aston Martin DSB Superleggera лимитированное купе отличается цветовой гаммой: кузов каждого автомобиля окрашен в оттенок синего Ink Blue, а в салоне сочетаются тёмно-синяя кожа и декоративные панели с узором а-ля маркетри.

Интересно, что вместе с DBS Superleggera, стоимость которого составляет особую сумму в 700 007 долларов, покупатель получит еще один символ франшизы - лимитированное издание часов Omega Seamaster Diver. Также в стоимость купе включены билеты на премьеру 25-го фильма о Джеймсе Бонде.