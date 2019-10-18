Автомобильный портал Motorpage
18 окт 2019

Aston Martin выпустил купе DBS с дизайном от самого Джеймса Бонда

Aston Martin выпустил купе DBS с дизайном от самого Джеймса Бонда
Автор фото: фирма-производитель

Сеть универмагов Neiman Marcus представила сезонную Christmas Book — список рождественских подарков, рекомендованных к покупке клиентам компании. Среди них — серия из семи уникальных Aston Martin DBS Superleggera, оформлением которых занимался исполнитель роли агента 007 Дэниел Крэйг

Какие фантазии Джеймса Бонда были отражены в оформлении автомобиля - доподлинно неизвестно, однако, от обычного Aston Martin DSB Superleggera лимитированное купе отличается цветовой гаммой: кузов каждого автомобиля окрашен в оттенок синего Ink Blue, а в салоне сочетаются тёмно-синяя кожа и декоративные панели с узором а-ля маркетри.

Интересно, что вместе с DBS Superleggera, стоимость которого составляет особую сумму в 700 007 долларов, покупатель получит еще один символ франшизы - лимитированное издание часов Omega Seamaster Diver. Также в стоимость купе включены билеты на премьеру 25-го фильма о Джеймсе Бонде.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Aston Martin DBS Superleggera

Aston Martin выпустил купе DBS с дизайном от самого Джеймса Бонда

18 октября 2019
Aston Martin DBR1 1959

Aston Martin сделает аналог спорт-кара прошлого века

09 сентября 2019
Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation

Объявлены российские цены на пару легендарных Aston Martin

31 мая 2019
Aston Martin DBS 59 2019

Aston-Martin представил суперкар, посвященный былым заслугам

19 апреля 2019
Aston Martin DBS Superleggera

Aston Martin DBS получит «трековую» версию

07 августа 2018
Aston Martin DBS Superleggera

Рассекречено новое купе Aston Martin

28 июня 2018

 Новости Aston Martin DBS

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Passat - volkswagen passat 2015 вид спереди Тест драйв
18 октября 2019

Volkswagen Passat
"Проверен электроникой"
Hyundai Santa Fe - hyundai santa fe 2019 походка внедорожника, комфорт бизнес-седана
Тест драйв
17 октября 2019

Hyundai Santa Fe
"Hyundai Santa Fe. Походка внедорожника, комфорт бизнес-седана"
Mitsubishi Outlander - дорога мечты
Автопутешествия
15 октября 2019

Mitsubishi Outlander
"Дорога мечты"
Nissan Qashqai
Тест драйв
14 октября 2019

Nissan Qashqai
"Гендерное равенство: дамские штучки от Nissan Qashqai"

Написано новостей:

2 4 4 6 6