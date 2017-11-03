Компания Aston Martin опубликовала первые изображения нового Vantage. Пока с уверенностью можно говорить лишь о том, что суперкар получит длинную светодиодную полоску фонарей сзади, минадлевидные фары и большое антикрыло.

По неофициальной информации супекар получит некоторые стилистические решения от гиперкара Vulcan и купе DB10, которое так и не увидело свет (автомобиль делали специально к очередной серии бондианы). Купе будет построено на укороченной платформе нынешнего флагмана DB11.

Фактически это будет облегченная и заточенная под трек версия DB11, поэтому и силовые агрегаты купе позаимствует у него. Изначально это будет 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом производства Mercedes-AMG. Этот двигатель на Vantage будет выдавать около 500 л.с. Затем к нему прибавится и атмосферный 5,2-литровый V12 мощностью более 600 л.с.

По некоторым данным дебют нового Aston Martin Vantage намечен на конец ноября: новинку могут представить на мотор-шоу в Лос-Анджелесе.