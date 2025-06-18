Немецкий владелец Aston Martin Valkyrie подал в суд на компанию из-за бракованного гиперкара

В Германии разгорается громкий судебный скандал с участием одного из самых дорогих серийных автомобилей в мире — гиперкара Aston Martin Valkyrie стоимостью 3,5 млн долларов. Владелец эксклюзивного автомобиля, представившийся под псевдонимом "Кунце", обвинил британскую марку в продаже неисправного автомобиля и потребовал возврат всех вложенных средств

Поводом для судебного разбирательства стал опасный инцидент, в котором мужчина едва не столкнулся с машиной скорой помощи. Как утверждает владелец, отказала специальная аудиосистема, которая призвана компенсировать чрезмерную громкость мотора (атмосферный двигатель V12 развивает около 1000 л.с. и работает на оборотах до 11 000 в минуту). Для безопасной эксплуатации автомобиля водителю требуется носить специальные наушники, но в момент инцидента эта система не сработала и водитель чуть не потерял управление.

Ситуация усугубляется тем, что за три года гиперкар сопровождали технические проблемы. Согласно заявлению, сбоила вся электроника, а ряд функций и вовсе убрали без ведома владельца. Из-за этого большую часть времени автомобиль был в мастерской и проехал всего 441 км.

В компании не пошли на компромисс и отказались вернуть деньги, сославшись на то, что поставили «безупречный» продукт. Кроме того, Aston Martin потребовала 55 000 евро дополнительной компенсации, если суд примет решение в пользу автопроизводителя.

