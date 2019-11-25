Aston Martin DBX станет мощнее

Генеральный директор Aston Martin Энди Палмер намекнул на разработку более мощных модификаций вседорожника DBX

В беседе с изданием Road & Track англичанин рассказал, что в течение жизненного цикла кроссовер обзаведётся другими двигателями, а также выйдет на рынок в «трековой» спецверсии AMR. Дело в том, что вседорожник базируется на собственной платформе, частично унифицированной с суперкарами DB11 и DBS, и, как подтвердил Энди Палмер, технических ограничений для выхода версии, например, с турбомотором V12 нет.

Кроме того, DB11 с мотором V12 вполне существует в реальной жизни. Такой автомобиль выдаёт 608 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента, а для версии DB11 AMR производительность увеличена до 639 лошадиных сил при неизменном крутящем моменте. Кроме того, британская фирма может рассмотреть возможность установки на кроссовер модернизированной версии «восьмёрки» Mercedes-AMG.