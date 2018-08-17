Семиступненчатый «робот» DSG, который в Audi переименовали в S tronic, уже принес немало головной боли владельцам автомобилей, так что ничего удивительно в очередной сервисной кампании нет

Российский импортер направил в Росстандарт уведомление об отзыве хэтчбеков Audi A3 с роботизированными коробками S tronic, которые были проданы у нас с 2015 года. Число автомобилей, попавших под данную сервисную кампанию невелико — всего 40 штук, все машины были проданы с 2015 года по настоящее время.

Причиной отзыва стало возможное появление контрольной индикации в комбинации приборов из-за высокого давления в гидросистеме. Повышенное давление может привести к повреждениям аккумулятора давления и вызвать негерметичность в системе.

На отзываемых автомобилях будет проведено обновление программного обеспечения блока управления коробки передач. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.