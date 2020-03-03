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3 мар 2020

Представлена новая Audi A3

Представлена новая Audi A3
Автор фото: фирма-производитель

Автомобиль нового поколения вырос в размере и сильно изменился внешне. На данный момент немцы показали только A3 в кузове пятидверный хэтчбек

Новинку построили на модульной платформе MQB Evo Спереди у новинки подвеска типа MacPherson, а сзади — торсионная балка или многорычажка. Автомобиль получил 1,5-литровый бензиновый двигатель TFSI. Мощность агрегата составляет 150 лошадиных сил. Также клиентам предложат 2,0-литровый дизельный агрегат с отдачей 116 и 150 лошадиных сил. Моторы работают совместно с шестиступенчатой механической коробкой передач или семиступенчатым «автоматом».

Позже в продаже появится и гибридная версия A3 со стартер-генератором, питающимся от 48-вольтовой бортовой электросистемы, который обеспечивает дополнительные 16 сил. Также клиентам в будущем предложат полноприводные и заряженные модификации. Что касается дизайна, то машина оснащается матричными фарами, более узкими фонарями, новой решеткой радиатора с узором в виде сот, рельефным капотом, массивными воздухозаборниками и колесными дисками разного диаметра.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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