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8 авг 2019

Audi прекратит выпуск доступного кабриолета

Audi прекратит выпуск доступного кабриолета
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi снимет с конвейера модель A3 в кузове кабриолет после того, как модель сменит поколение

Надо отметить, что A3 Cabriolet не пользовался особой популярностью, хотя и был одним из самых доступных в модельной линейке бренда. Например, на американском рынке с января по июль текущего года было продано 5650 экземпляров A3 с разными типами кузова, в том числе и открытым. Это на 52 процента меньше, чем за аналогичный период 2018 года. После прекращения жизненного цикла модели покупателям будут  доступны лишь открытые версии A5, а также TT и TTS.

Ожидается, что Audi A3 нового поколения, построенный на платформе MQB, дебютирует в сентябре на автосалоне во Франкфурте — первым появится хэтчбек, а позже представят и седан. Также на будущем автосалоне должны представить новое семейство A4, куда войдут «заряженная» RS-версия, гибридный e-tron, а также вседорожный Allroad и четырехдверное купе.

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