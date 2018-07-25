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25 июл 2018

Audi показала новую Q3 на видео

Audi показала новую Q3 на видео

Кроссовер Q3 – крайне важная модель для Audi, ведь именно она является самой продаваемой из всех кроссоверов с кольцами на радиаторной решетке. Премьера нового поколения кроссовера состоится в ближайшее время.

Судя по опубликованному видеоролику-анонсу изменения во внешности будут иметь эволюционный характер, а машина позаимствует некоторые стилистические решения у флагманского седана A8. Самые заметные изменения: новые фары с необычными светодиодными ходовыми огнями и радиаторная решетка. Впрочем, гадать осталось недолго: новое поколение Audi Q3 будет рассекречено в ближайшее время.

Компания почти год тестировала прототипы нового поколения в разных странах, включая Россию. В новом поколении Audi Q3 заметно вырастет в размерах, но за счет смены старой платформы PQ35 на модульную MQB станет легче предшественника.

Линейка двигателей будет состоять из нового 1,5-литрового турбодвигателя мощностью 150 л.с., 2-литрового силового агрегата мощностью 180 л.с. и 2-литрового турбодизеля в нескольких вариантах форсировки.

 

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При написании новости использовалась информация:
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