Audi Q3 — самый массовый кроссовер в истории немецкой компании. Казалось бы, при смене поколений к обновлению нужно подходить осторожно. Но в Audi решились на серьезные изменения.

Самое главное: кроссовер сменил платформу. Вместо старой и уже вышедшей на пенсию PQ35 он теперь построен на «всефольксвагеновской» модульной платформе MQB. Это позволило увеличить автомобиль.

В длину Audi Q3 вырос на 97 мм до 4485 мм, в ширину на 25 мм до 1856 мм, но при этом стал ниже на пять миллиметров (1585 мм). Самое важное, это увеличенная на 77 мм (2680 мм) колесная база. Она позволила значительно увеличить пространство для задних пассажиров и объем багажного отделения. Задние сиденья имеют продольную регулировку в диапазоне 150 мм, так что объем багажника варьируется от 530 до 675 литров. Багажная дверь получила электропривод и систему бесконтактного открытия, когда достаточно провести ногой под бампером, чтобы она поднялась вверх.

Внешне автомобиль стал напоминать флагманский Q8б сохранив стопроцентную узнаваемость. Большая радиаторная решетка отделана хромом, в воздухозаборниках по бокам переднего бампера появились вертикальные вставки. Сзади кроссовер и вовсе выглядит уменьшенной копией Q8.

Интерьер машины также полностью обновился. Здесь появилась виртуальная приборная панель, а уже в базовой версии машина оснащается системой MMI с 8,8-дюймовым экраном (для топовых вариантов предусмотрен 10,2-дюймовый монитор). Но в отличие от старших моделей, большинство кнопок в салоне по-прежнему «физические», а не сенсорные.

На старте продаж новый Audi Q3 будет доступен с четырьмя двигателями. Это бензиновые 1,5-литровый (150 л.с.) и 2-литровый (190 и 230 л.с.) моторы, а также 2-литровый турбодизель мощностью 150 л.с. Все версии кроме базовой полноприводные и получили 7-ступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями.

Как и раньше собирать Audi Q3 будут на венгерском заводе компании. У европейских дилеров машина появится в ноябре, нам же, вероятно, придется дождаться нового года.

