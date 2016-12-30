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30 дек 2016

Audi разработает «зеленые» модификации Q3 после смены поколения

Audi разработает «зеленые» модификации Q3 после смены поколения
Автор фото: неткаршоу.ком

Британское издание «Auto Express» со ссылкой на собственные источники сообщает, что немецкая компания Audi планирует создать гибридную и полностью электрическую модификации кроссовера Q3 после смены поколения.

В настоящее время инженеры немецкого автопроизводителя уже приступили к созданию кроссовера новой генерации. В числе прочих нововведений, моторная гамма следующего Q3 будет расширена за счет, как минимум, двух двигателей – полностью электрического и гибридного. Поскольку в основу новинки ляжет глобальная модульная платформа концерна Volkswagen AG, с их установкой не должно возникнуть никаких проблем.

Кроме того, специалисты Audi могут позаимствовать у своих коллег из материнского концерна ряд других технологий. Предполагается, что будущий Q3 унаследует некоторые технические решения от электрохэтча VW e-Golf. Впрочем, кроссовер от Audi будет заметно тяжелее хэтчбека, поэтому инженерам придется каким-то образом решать проблему с запасом хода. Наиболее вероятно, что это будет сделано за счет общего облегчения конструкции автомобиля и установкой более емкого модуля литий-ионных аккумуляторов.

Гибридная же модификация, по предварительной информации должна получить силовую установку, в состав которой, помимо электромотора, войдет турбированный бензиновый двигатель с рабочим объемом 1,4-литра.

Ожидается, что гибрид Audi Q3 e-tron выйдет на мировой рынок спустя год после официальной презентации стандартной версии кроссовера на традиционном топливе, которая назначена на 2018 год.

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При написании новости использовалась информация:
Auto Express, АвтоВести, Коммерсантъ

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