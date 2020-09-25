Audi отозвала новые кроссоверы Q5 в России

Немецкая марка объявила об отзыве кроссоверов Q5 нового поколения из-за слишком большого зазора в механизме регулировки передних кресел

Компания Audi отзовет в России 87 кроссоверов Q5 нового поколения, которые были реализованы в 2020 году. Автомобили отправят на сервис в связи с возможным дефектом конструкции передних сидений, сообщается на сайте Росстандарта.

Причиной отзыва машин стала возможность того, что на отдельных передних сиденьях может быть слишком большой зазор в механизме регулировки спинки. На станциях обслуживания проверят фронтальные кресла и в случае необходимости заменят на них спинки.

Владельцев потенциально проблемных автомобилей уведомят об отзывной кампании по телефону или по электронной почте. Плюс ко всему можно самостоятельно узнать, подлежит ли кроссовер ремонту, сверив VIN-номер со списком на сайте Росстандарта.