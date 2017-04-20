Автомобильный портал Motorpage
20 апр 2017

Audi отзывает в России кроссоверы

Audi отзывает в России кроссоверы
Автор фото: фирма-производитель

Российское отделение Audi объявило об отзыве кроссоверов Q5. Под отзывную кампанию попало 2340 автомобилей, проданных в нашей стране в 2010-2017 годах

Об этом говорится в сообщении Росстандарта, в адрес которого поступила соответствующая информация.

Причиной отзыва стала неправильная работа водоотвода в области панорамного сдвижного люка, из-за чего вода может попасть в потолочную обивку. При достаточно большом количестве влаги это может привести к промоканию пенополимерного материала, который прилегает к газогенератору верхней подушки безопасности. Вследствие чего возможна коррозия на газогенераторе.

Дилеры Audi проинформируют владельцев автомобилей Audi Q5 подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Все отзываемые автомобили проверят на предмет попадания воды в области панорамного люка и отсутствия засоров водостока панорамного сдвижного люка. Затем будет обследоваться поверхность аккумулятора давления верхней подушки безопасности на предмет коррозии, а также будет наноситься восковой консервант на аккумулятор давления. При наличии прогрессирующей коррозии будет произведена замена верхней подушки безопасности.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

Комментарии к новости

Последние новости

...
Audi Q5 2017

Audi привезла новый Q5 в Россию

20 апреля 2017
Audi Q5

Volkswagen отзовет более полумиллиона автомобилей

30 марта 2017

Audi планирует значительное расширение своей RS-линейки

08 февраля 2017

Audi анонсировала появление нового поколения Q5 на российском рынке

04 октября 2016

Audi показала первый тизер нового поколения Q5

19 сентября 2016
Audi Q5 2016

Audi привезет в Париж новое поколение кроссовера Q5

26 января 2016

 Новости Audi Q5

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Suzuki Vitara - личный опыт. suzuki vitara 2015 ценности жизни Автопутешествия
20 апреля 2017

Suzuki Vitara
"Ценности жизни"
Suzuki SX4 - suzuki sx4 2016 в парном разряде
Тест драйв
19 апреля 2017

Suzuki SX4
"В парном разряде"
Renault Sandero Stepway - renault sandero stepway 2015 всеобщий любимец
Тест драйв
17 апреля 2017

Renault Sandero Stepway
"Всеобщий любимец"
Infiniti QX60 - infiniti qx60 2017 в круиз!
Тест драйв
14 апреля 2017

Infiniti QX60
"В круиз!"

Написано новостей:

1 8 6 8 5