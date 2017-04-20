Российское отделение Audi объявило об отзыве кроссоверов Q5. Под отзывную кампанию попало 2340 автомобилей, проданных в нашей стране в 2010-2017 годах

Об этом говорится в сообщении Росстандарта, в адрес которого поступила соответствующая информация.

Причиной отзыва стала неправильная работа водоотвода в области панорамного сдвижного люка, из-за чего вода может попасть в потолочную обивку. При достаточно большом количестве влаги это может привести к промоканию пенополимерного материала, который прилегает к газогенератору верхней подушки безопасности. Вследствие чего возможна коррозия на газогенераторе.

Дилеры Audi проинформируют владельцев автомобилей Audi Q5 подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Все отзываемые автомобили проверят на предмет попадания воды в области панорамного люка и отсутствия засоров водостока панорамного сдвижного люка. Затем будет обследоваться поверхность аккумулятора давления верхней подушки безопасности на предмет коррозии, а также будет наноситься восковой консервант на аккумулятор давления. При наличии прогрессирующей коррозии будет произведена замена верхней подушки безопасности.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.