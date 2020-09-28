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28 сен 2020

Audi представила Q5 с купеобразным кузовом

Audi представила Q5 с купеобразным кузовом
Автор фото: фирма-производитель

Новый купе-кроссовер Audi Q5 Sportback c ниспадающей линией крыши получил богатое оснащение и скоро поступит в продажу в Европе

Дебют автомобиля прошел в онлайн формате. Изначально планировалось, что автомобиль покажут вместе с рестайлинговым Q5 в июне, однако в итоге немцы решили разнести премьеры этих машин. Главными соперниками новинки из Ингольштадта станут Mercedes-Benz GLC Coupe и BMW X4. Audi Q5 Sportback будет доступен для заказа в исполнении Advanced с расширенным списком стандартного оснащения. Также клиентам предложат опциональный пакет S-Line.Внешне машина напоминает Q3 Sportback. В салоне машины устанавливается модульная информационно-развлекательная система третьего поколения MIB 3 и большой сенсорный экран. За доплату предлагается виртуальная приборная панель Audi Virtual Cockpit и проекционный дисплей.

На старте продаж в Европе обновленный Audi Q5 Sportback будет доступен c единственным дизельным агрегатом, который отвечает последним экологическим стандартам Евро-6. Мощность четырехцилиндрового рядного двигателя составляет 204 л. с. и 400 Н•м крутящего момента. Позднее будет доступен дизельный мотор с отдачей 163 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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