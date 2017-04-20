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20 апр 2017

Audi привезла новый Q5 в Россию

Audi привезла новый Q5 в Россию
Автор фото: фирма-производитель

Российское отделение Audi объявило о старте приема заказов на кроссовер Q5 второго поколения. Модель будет доступна у нас исключительно с 2-литровым турбомотором мощностью 249 л.с. и роботизированной коробкой передач s tronic

С этим силовым агрегатом разгон до 100 км/ч занимает 6,3 секунды, а максимальная скорость равна 240 км/ч.

Кроссовер доступен в трех линиях исполнения: Comfort line, Sport line и Design. Первый вариант оснащается светодиодными фарами и динамическими задними указателями поворота, сиденьями с комбинированной отделкой кожей, многофункциональным кожаным рулем с обогревом, а также 3-зонным климат-контролем и парктрониками. Версия Sport line отличается аэродинамическим обвесом S line, панорамной крышей, 19-дюмовыми легкосплавными дисками и декоративными вставками aluminum Rhombus. Также, у данной версии в салоне имеются вставки из алюминия.

В базовое оснащение кроссовера входят система start-stop с рекуперацией, ксеноновые фары, светодиодные фонари, датчик дождя, внешние зеркала с электрорегулировкой и обогревом, парковочный ассистент с датчиками сзади, электропривод крышки багажника, Audi drive select и многое другое.

В числе опций: информационно-развлекательная система MMI Navigation plus с цветным 8,3-дюймовым экраном, сенсорной панелью MMI touch и возможностью доступа к комплексу решений Audi Connect, аудиосистемой Bang & Olufsen с 16-канальным усилителем суммарной мощностью 755 Вт и 19 динамиками, включая сабвуфер и дополнительные динамики инновационной системы трехмерного звучания. Все комплектации предусматривают наличие Bluetooth-интерфейса для подключения мобильного телефона.

В числе допоборудования, системы экстренного торможения, предупреждения об объектах в «мертвых» зонах, система предотвращения наезда сзади, автопарковщик с проекционным дисплеем.

Кроме того, покупатели смогут выбрать один из трех вариантов подвески: спортивную, с электронным управлением жесткостью амортизаторов или адаптивную пневматическую.

Стоимость основных комплектаций Audi Q5 в России:

  • Q5 2.0 TFSI 249 л. с. S tronic quattro Basis – от 2 980 000 рублей
  • Q5 2.0 TFSI 249 л. с. S tronic quattro Sport – от 3 115 000 рублей
  • Q5 2.0 TFSI 249 л. с. S tronic quattro Design – от 3 115 000 рублей

Первые автомобили клиенты получат в мае этого года. Летом на российском рынке должен появиться и «заряженный» вариант SQ5 x 3-литровым двигателем мощностью 345 л.с.

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При написании новости использовалась информация:
Audi

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