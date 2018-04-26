В Китае очень любят удлиненные версии автомобилей с растянутой колесной базой. Неважно, идет речь о компактном седане или представительском: буква L в названии или индексе сразу делает машину «элитарнее». Audi первой решилась удлинить кроссовер: в Пекине дебютировал Q5L.

Отличить Audi Q5L от обычных вариантов практически нельзя: удлиненная на 88 мм колесная база искусно замаскирована удлиненными дверями. Любопытно, что по длине колесной базы (2908 мм) эта версия кроссовера практически сравнялась с седаном A6 и больше, чем у третьего поколения VW Touareg.

Надо сказать, что немцам удалась процедура: машина сохранила знакомый профиль и то, что кроссовер имеет удлиненную колесную базу не бросается в глаза.

Производство удлиненной версии организовано на СП FAW-Volkswagen в Китае и Q5L стал первой моделью, производство которой здесь освоено. Но вариант для Китая сохранил все опции «просто» Audi Q5. Но из всей линейке на рынке Поднебесной будет доступен только 2-литровый бензиновый мотор с трубонаддувом в двух вариантах форсировки: 190 и 252 л.с. Машины будут поставлять исключительно с полным приводом и роботизированной коробкой S-tronic.