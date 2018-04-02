Одной из особенностей китайского рынка является то, что здесь очень уважают удлиненные автомобили с растянутой колесной базой. Практически все европейские автопроизводители имеют в своей гамме модели с приставкой «L» в названии.

Audi первой из автопроизводителей предложила китайцам премиальный растянутый среднеразмерный кроссовер. Отличить Audi Q5L от обычных вариантов практически нельзя: удлиненная на 89 мм колесная база искусно замаскирована удлиненными дверями. Любопытно, что по длине колесной базы (2908 мм) эта версия кроссовера практически сравнялась с седаном A6 и больше, чем у третьего поколения VW Touareg.

Производство удлиненной версии организовано на СП FAW-Volkswagen в Китае и Q5L стал первой моделью, производство которой здесь освоено. Но вариант для Китая сохранил все опции «просто» Audi Q5. Но из всей линейке на рынке Поднебесной будет доступен только 2-литровый бензиновый мотор с трубонаддувом в двух вариантах форсировки: 190 и 252 л.с. Машины будут поставлять исключительно с полным приводом и роботизированной коробкой S-tronic.