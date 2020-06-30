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30 июн 2020

Кроссоверу Audi Q5 осовременили дизайн и техническую начинку

Кроссоверу Audi Q5 осовременили дизайн и техническую начинку
Автор фото: фирма-производитель

Второе поколение среднеразмерного кроссовера Audi Q5 выпускается с 2017 года. На четвертом году производства Audi представила обновленную версию модели. Она получила изменения в дизайне и технике

Как узнать снаружи модернизированный Q5? У него другая передняя и задняя бамперные группы, восьмиугольная решетка радиатора, а фары и фонари — полностью на светодиодах, причем фонари на органических (они формируют более замысловатую графику света). Экстерьер автомобиля приблизили к последней итерации фирменного стиля Audi — в формах стало больше грубого характера. В салоне главное нововведение — улучшенная медиасистема MMI, которая умеет воспринимать голосовые команды и обмениваться информацией с окружающей средой по принципу V2X.

По части техники изменение следующее: Audi Q5 отныне по умолчанию будет оснащаться системой типа «мягкий гибрид», в которой двигателю внутреннего сгорания ассистирует 12-вольтовый стартер-генератор — он снижает расход топлива и улучшает динамику. Гамма двигателей традиционно станет зависеть от рынка. В Северной Америке основной упор делается на вариант с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 261 л.с. В Европе — с 2,0-литровым турбодизелем мощностью 204 л.с. В линейке также будут более доступные 2,0-литровые турбодизели мощностью 136 и 163 л.с., 3,0-литровый турбодизель (мощность не уточняется), бензиновый 2,0-литровый мощностью 204 л.с., подзаряжаемый гибрид на базе 2,0-литрового TFSI (общая мощность — 367 л.с.). Модернизированную версию спортивного SQ5 представят позже.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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