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21 мар 2018

Audi R8 получит двигатель от Porsche Panamera

Audi R8 получит двигатель от Porsche Panamera
Автор фото: фирма-производитель

Купе Audi R8 получит новый силовой агрегат: базовая версия спорткара будет оснащаться 2,9-литровым мотором, мощность которого пока неизвестна.

Этот же силовой агрегат устанавливается на RS4/RS5 и Porsche Panamaera. На купе R8 его мощность, по неофициальной информации, составит чуть менее 500 л.с. При этом купе с таким силовым агрегатом будет заднеприводным.

При этом в гамме останется полноприводная версия с двигателем V10 мощностью 610 л.с., оснащенная полным приводом.

Прошлой осенью Audi представила R8 RWS — особую версию купе с задним приводом, но на ней был установлен двигатель V10. Вероятнее всего в компании решили сделать более доступный вариант своего спорткара.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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