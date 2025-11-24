Автомобильный портал Motorpage
24 ноя 2025

Audi выводит на рынок Китая электрический кроссовер под своим новым брендом

Audi выводит на рынок Китая электрический кроссовер под своим новым брендом
Автор фото: фирма-производитель

Audi представила на автосалоне в Гуанчжоу свой новый электрический кроссовер E SUV, который стал второй моделью суббренда AUDI, созданного для китайского рынка. В отличие от глобальных моделей марки автомобили линейки получают буквенный логотип вместо традиционных четырех колец

Дизайн кроссовера выполнен в идентичной стилистике, что и E5 Sportback. Обе модели получили в передней и задней частях кузова прямоугольные вставки с интегрированной оптикой. Кроме этого, кроссовер получил камеры вместо боковых зеркал, лидар на крыше и скрытые дверные ручки. Длина модели составляет примерно 5 м., а колесная база – 3 м. Предполагается, что интерьер также не будет сильно отличаться от лифтбека. Напомним, что модель получила полностью цифровую переднюю панель, разделенную на четыре экрана (“приборка”, крупный тачскрин мультимедийной системы и два дисплея боковых камер).

Как и E5 Sportback, кроссовер создан совместным предприятием SAIC-Audi. Модель базируется на платформе ADP и может оснащаться одним или двумя электромоторами. Соответственно, привод может быть задний или полный. Сообщается, что флагманская версия получит 700-сильную электрическую силовую установку и батарею емкостью 109 кВт·ч. Запас хода пока не уточняется.

При написании новости использовалась информация:
arenaev

