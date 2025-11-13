Автомобильный портал Motorpage
13 ноя 2025

Audi представила собственный болид для участия в Формуле-1

Audi представила собственный болид для участия в Формуле-1
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi официально показала концепт своего первого болида для Формулы-1 под названием R26. Дебют бренда в чемпионате мира запланирован на 2026 год

Концепт получил трехцветный кузов, сочетающий титан, черный карбон и красный оттенок Audi Red. По словам представителей компании, дизайн болида станет ориентиром для всей продукции марки в ближайшие годы.

Audi официально вошла в Формулу-1 после покупки Sauber Group в 2022 году. Разработка гибридной силовой установки ведется собственными силами. Она будет включать 1,6-литровый турбированный V6 и систему рекуперации энергии. За проект отвечают бывший руководитель Ferrari Маттиа Бинотто и экс-директор Red Bull Джонатан Уитли.

Пилотами марки в следующем сезоне станут Нико Хюлькенберг и Габриэль Бортолето. Первые тестовые заезды нового болида пройдут в феврале 2026 года в Бахрейне, а официальный старт в гонках состоится на Гран-при Австралии в следующем марте.
 

При написании новости использовалась информация:
audi-mediacenter

Комментарии к новости

Последние новости

...
Audi Q6 e-tron offroad Concept (2025)

Audi готовит конкурента Mercedes-Benz G-Class и Land Rover Defender

15 октября 2025
Audi Q8 e-tron quattro (2024)

Volkswagen столкнулся с кризисом из-за проблемного партнерства с Rivian

25 сентября 2025
Audi RS3 Sportback (2025)

Audi прощается со своим 5-цилиндровым мотором

11 сентября 2025

Audi готовит новый спорткар, который займет место между TT и R8

02 сентября 2025
Audi A7 Sportback 55 TFSI e quattro (2020)

Audi сворачивает производство A7 и S7. На смену придет новый A6

01 сентября 2025
Audi E5 Sportback (2026)

Стали известны стоимость и оснащение нового Audi E5 Sportback для китайского рынка

20 августа 2025

 Новости Audi

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Exeed Exlantix ET - exlantix et (2025) дело в нюансах Тест драйв
13 ноября 2025

Exeed Exlantix ET
"Дело в нюансах"
Jaecoo J8 - jaecoo j8 (2024) технократ с претензией
Тест драйв
06 ноября 2025

Jaecoo J8
"Технократ с претензией"
Belgee X70 - belgee x70 (2024) практичный подход
Тест драйв
30 октября 2025

Belgee X70
"Практичный подход"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 5 5 1