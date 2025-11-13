Audi представила собственный болид для участия в Формуле-1

Компания Audi официально показала концепт своего первого болида для Формулы-1 под названием R26. Дебют бренда в чемпионате мира запланирован на 2026 год

Концепт получил трехцветный кузов, сочетающий титан, черный карбон и красный оттенок Audi Red. По словам представителей компании, дизайн болида станет ориентиром для всей продукции марки в ближайшие годы.

Audi официально вошла в Формулу-1 после покупки Sauber Group в 2022 году. Разработка гибридной силовой установки ведется собственными силами. Она будет включать 1,6-литровый турбированный V6 и систему рекуперации энергии. За проект отвечают бывший руководитель Ferrari Маттиа Бинотто и экс-директор Red Bull Джонатан Уитли.

Пилотами марки в следующем сезоне станут Нико Хюлькенберг и Габриэль Бортолето. Первые тестовые заезды нового болида пройдут в феврале 2026 года в Бахрейне, а официальный старт в гонках состоится на Гран-при Австралии в следующем марте.

