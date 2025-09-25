Автомобильный портал Motorpage
25 сен 2025

Volkswagen столкнулся с кризисом из-за проблемного партнерства с Rivian

Volkswagen столкнулся с кризисом из-за проблемного партнерства с Rivian
Автор фото: фирма-производитель

Volkswagen вынужден в очередной раз пересмотреть планы выпуска электромобилей из-за неудачного сотрудничества с американским стартапом Rivian. Сообщается, что концерн уже готовится к масштабным задержкам по ряду ключевых моделей

Так, электрические Audi Q8 e-tron и A4 e-tron выйдут не ранее конца 2028 года, а Porsche K1, который должен был стать флагманским кроссовером марки, фактически поставлен на паузу.

Совместное предприятие Rivian and VW Group Technology, созданное в 2024 году, должно было решить все проблемы с программным обеспечением моделей VW, из-за которых ранее сорвались сроки запуска целого ряда моделей. Однако американская архитектура оказалась несовместимой с автомобилями, оснащенными традиционными силовыми установками.

Первым автомобилем с программным обеспечением Rivian по-прежнему значится компактный электрокар на базе концепта ID. Every1, запуск которого ожидается в 2027 году. Volkswagen на данный момент подготавливает новый график запусков моделей.
 

Комментарии к новости

