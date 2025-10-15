Audi готовит конкурента Mercedes-Benz G-Class и Land Rover Defender

Модель станет флагманом новой линейки электрокаров марки

О планах компании впервые стало известно еще в 2023 году, когда тогдашний шеф-дизайнер Марк Лихте заявил, что в премиальном сегменте внедорожников существует место для третьего игрока. После его ухода проект продолжил развивать Массимо Фраскелла, который ранее работал в Land Rover и участвовал в создании Defender.

Генеральный директор Audi Гернот Делльнер подтвердил, что проект остается в работе. По его словам, флагманские модели важны для бренда, так как они демонстрируют передовые технологии и задают направление для основной линейки.

Предполагается, что новый внедорожник может быть построен на платформе американской марки Scout, принадлежащей концерну Volkswagen Group. Производство, возможно, будет организовано в США на новом заводе в Южной Каролине, где уже планируется выпуск моделей Scout Traveler и Terra.

Audi также рассматривает возможность строительства собственного предприятия