Audi показала уникальный концепт GT50, созданный в честь 5-цилиндрового мотора

Студенты учебного центра Audi в Некарзульме представили уникальный концепт под названием Audi GT50. Этот проект создан в честь 50-летия культового рядного 5-цилиндрового двигателя Audi

Audi GT50 построен на базе актуальной версии RS3. Автомобиль оснащен 2,5-литровым 5-цилиндровым турбомотором мощностью 394 л.с. и 480 Нм крутящего момента. Однако главное здесь все же не двигатель, а дизайн.

Кузов GT50 стилизовали под спортивные модели Audi из гоночных серий IMSA GTO и Trans-Am конца прошлого века. Можно заметить аэродинамическую “юбку”, массивный диффузор, спойлер и каркас безопасности в салоне. Светодиодные передние и задние фары выполнены в форме крестов.

Этот проект продолжает давнюю традицию, в рамках которой молодые специалисты Audi ежегодно проектируют уникальные концепты. Ранее их усилиями были созданы такие машины, как RS6 GTO, который впоследствии повлиял на серийную модель RS6 GT, и электрический NSU Prinz.

